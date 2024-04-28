Дантес зворушливо привітав Дашу Кацуріну з днем народження: милі фото пари

Сьогодні, 28 квітня, Даша Кацуріна святкує 29-річчя. Зі святом кохану вже встиг привітати Володимир Дантес.

Він зробив це дуже мило. Навіть вірш присвятив дівчині.

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Як Дантес привітав Дашу Кацуріну

Співак поширив ніжні фото з коханою, де вони обіймаються, цілуються та проводять час разом, та написав зворушливий вірш про дівчину.

Ти дуже красива.

Ти маєш неповторний смак.

Ти вмієш приймати важкі рішення.

Ти вмієш дружити.

Ти іноді відчуваєш себе не впевненою, але це робить тебе найрішучішою.

Ти неймовірна мама.

Ти повертаєшся до своєї країни, коли навколо всі не радять цього робити.

Ти відкриваєш нові бізнеси в Україні, бо ти реально віриш у свій дім.

Ти справжня дівчина, яка несе потужну girls power.

Ти – моє кохання.



"З днем народження", – додав виконавець.

Що відомо про стосунки Дантеса та Кацуріної