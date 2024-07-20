Дар'я Петрожицька налякала фанатів фото під крапельницею: в якому стані акторка

Акторка Дар'я Петрожицька розповіла прихильникам про погіршення самопочуття. Їй навіть довелося лягти в лікарню.

Дар'я опублікувала світлину з палати. На фото можна побачити крапельницю, яку поставили знаменитості.

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Зірка серіалу "Папік" вже заспокоїла фанатів. Вона зізналася, що наразі з нею все гаразд і найгірше вже позаду. Акторка зазначила, що деталі свого стану розповідати не хоче.



Петрожицька в лікарні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом вона знову вийшла на зв'язок і повідомила про виписку з лікарні та повернення додому. Дар’я закликала прихильників берегти своє здоров'я. Петрожицька повідомила, що на неї чекає відпочинок.

Дякую за підтримку. Дякую всім, хто мені писав і пише. Все гаразд зі мною. Не буду вдаватися в подробиці. Проте скажу, бережіть своє здоров'я та не затягуйте. Здоров'я – це важливо. Особливо, коли півень клюне в с*аку, то буде важче. Мирного неба всім, а я буду відпочивати,

– підкреслила акторка.

Нагадаємо, днями акторка Анна Саліванчук сильно травмувалася під час відпочинку. Їй довелося звернутися до лікарів у Словенії, де вона перебувала. Жінка отримала сильні вивих і розтягнення зв'язок правої руки та грудної клітини.