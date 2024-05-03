Даніель Салем показав рідкісні кадри з виконання бойового завдання на передовій: емоційне відео

3 травня 2024, 09:13
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Даніель Салем

Телеведучий та ресторатор, який з початком повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ, Даніель Салем, вкотре поділився з шанувальниками відео з фронту. Він показав, як з побратимами виконує одне з бойових завдань.

Як зазначив сам військовий, це "історія однієї групи". Водночас його підписники у коментарях підкреслили, що важко дивитися цей ролик без сліз. 

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Яке відео вставив Даніель Салем 

Захисник опублікував емоційний ролик про виконання бойового завдання. Зокрема, там навіть є кадри, як військові допомагають пораненому побратиму.

Що відомо про службу Даніеля Салема в ЗСУ

  • З початком вторгнення шоумен добровільно записався до армії. Спочатку він служив у теробороні, а пізніше відправився на передову.
  • Зауважимо, що Даніель має військовий досвід у Бейруті та Лівані, а також медичну освіту.
  • Наразі він є членом розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена" з позивним "Сойєр".
  • Відомо, що Даніель брав участь у боях з деокупації Херсонської області.
  • Під час служби в Збройних силах України він не раз отримував численні поранення від ворожих обстрілів, у тому числі контузію. Крім того, Салем був поранений у спину.

Автор: Софія Хомишин