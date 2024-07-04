4 липня у Великій Британії відбудуться парламентські вибори, але король Чарльз III та його родина не братимуть участі у голосуванні. Стали відомі причини королівського нейтралітету.

Згідно з британською конституційною традицією, монарх має зберігати політичну неупередженість. Це правило поширюється не лише на короля, але й на членів його родини.

Не пропустіть Кум Зеленського Пікалов, який служить у Нацгвардії, уперше за довгий час засвітився на публіці

З'ясувалося, що, хоча король Чарльз III має повноваження призначати та звільняти нових прем'єр-міністрів, він та інші члени королівської родини не мають права голосу на виборах.

Це зумовлено принципом політичного нейтралітету, якого дотримується королівська родина з усіх питань. Незалежно від керівної політичної партії, британська монархія та парламент повинні ефективно співпрацювати для забезпечення стабільності держави.

До того ж монарх та інші представники королівської родини зобов'язані підтримувати дипломатичні відносини з лідерами іноземних держав, попри їхні політичні погляди. Саме тому члени королівської сім'ї утримуються від голосування та публічного висловлювання своїх політичних переконань.

Що відомо про парламентські вибори у Великій Британії

Останні соціологічні дослідження свідчать про значну перевагу Лейбористської партії у передвиборчих перегонах. За умови реалізації цих прогнозів, Кір Стармер, лідер лейбористів, має високі шанси очолити уряд Великої Британії.