На очах у неповнолітніх дітей: британський мільйонер застрелив дружину

Британський мільйонер Девід Томас Блайт вбив свою дружину, чеську співачку Вікторію Віру. Трагічний інцидент стався на віллі подружжя в Туреччині.

Пара мала трьох неповнолітніх дітей. Під час вбивства матері вони перебували в будинку.

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53-річний Девід цинічно застрелив Вікторію через ревнощі. Напередодні загибелі Віри, Блайт прочитав повідомлення в телефоні коханої, яке викликало суперечку в подружжя. Під час сварки він взяв пістолет і вбив дружину, а після цього скоїв самогубство.

У пари залишилися троє неповнолітніх дітей, найстаршому з яких 14 років. Опікою над ними наразі займаються родичі, які приїхали до Анкари.

Сестра Вікторії з щемом підтвердила трагічний інцидент. Жінці треба час, щоб оговтатися від того, що сталося. Вона також зізналася, що нещодавно поховала батька, тому смерть сестри для неї стала приголомшливою.

З глибоким сумом і болем я змушена повідомити, що моя прекрасна сестра, сонце нашого життя, яке приносило нам стільки радості своїм сміхом, позитивом, драйвом та енергією, залишила нас назавжди. Будь ласка, я благаю вас усіх, дайте нам час заради дітей,

– розповіла сестра загиблої артистки.

Що відомо про Вікторію Віру