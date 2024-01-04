Про втрату в музичній індустрії повідомили учасники гурту "Піккардійська терція". Богдан Стефура був їхнім багаторічним звукорежисером.
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Помер Богдан Стефура
Не стало нашого доброго друга, багаторічного звукорежисера "Піккардійська терція", професіонала своєї справи, людини із загостреним відчуттям справедливості та добрим серцем. Невимовно велика втрата. Сумуємо разом із рідними, близькими та друзями Богдана,
– поділилися представники колективу.
Музиканти нагадали про сотні спільних концертів як в Україні, так і поза її межами. Це тисячі подоланих кілометрів та велика кількість радісних та сумних подій.
Богдан Стефура / Фото з фейсбуку гурту
"Парастас за упокій душі Богдана Стефури відбудеться сьогодні, у середу, 3 січня, о 18:00 у каплиці в Сокільниках, на вул. Львівській (каплиця біля цвинтаря). Чин похорону відбудеться у четвер, 4 січня, об 11:00 від цієї ж каплички", – повідомили у "Піккардійській терції".
Що відомо про Богдана Стефуру
- Богдан Стефура народився у 1957 році на Львівщині. Зі шкільних років він почав займатися музикою і вже тоді створив власний ансамбль.
- Пізніше Богдан Стефура пішов працювати звукорежисером в ансамблі "Варта" – туди його запросив легендарний Ігор Білозір. Також музикант працював з гуртами "Жайвір" та "Медікус".
- У 1989 році Богдан Стефура став одним з організаторів першого фестивалю "Червона рута", що стало визначною подією в його житті та розвитку музики в Україні.
- На початку 90-х Стефура працював у США, але повернувся в Україну та заснував власну студію звукозапису. Є Заслуженим працівником культури України.