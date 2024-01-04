Про втрату в музичній індустрії повідомили учасники гурту "Піккардійська терція". Богдан Стефура був їхнім багаторічним звукорежисером.

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Помер Богдан Стефура

Не стало нашого доброго друга, багаторічного звукорежисера "Піккардійська терція", професіонала своєї справи, людини із загостреним відчуттям справедливості та добрим серцем. Невимовно велика втрата. Сумуємо разом із рідними, близькими та друзями Богдана,

– поділилися представники колективу.

Музиканти нагадали про сотні спільних концертів як в Україні, так і поза її межами. Це тисячі подоланих кілометрів та велика кількість радісних та сумних подій.



Богдан Стефура / Фото з фейсбуку гурту

"Парастас за упокій душі Богдана Стефури відбудеться сьогодні, у середу, 3 січня, о 18:00 у каплиці в Сокільниках, на вул. Львівській (каплиця біля цвинтаря). Чин похорону відбудеться у четвер, 4 січня, об 11:00 від цієї ж каплички", – повідомили у "Піккардійській терції".

Що відомо про Богдана Стефуру