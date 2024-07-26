Почали близько спілкуватись після кліпу, – блогер Леон відреагував на чутки про роман з Трінчер

Після інтерв'ю Христини Бичкової, колишньої дружини блогера leonhub_13, в мережі з'явилися припущення, що співачка Анна Трінчер стала причиною розриву Христини та Сергія. Тепер ці чутки прокоментував сам Леон.

Він детальніше розповів про своє знайомство зі співачкою та поділився, як вони спілкувалися за кадром. Цікаво, що актор описує Трінчер як талановиту артистку, яка надихнула його на професійний розвиток.

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За словами Сергія, він познайомився з Анною через спільного знайомого, який запропонував йому знятися у кліпі співачки на трек "Бар за баром". Водночас актор заперечує романтичні стосунки з Трінчер, наголошуючи на суто дружніх відносинах.

Трінчер для мене стала тим моментом, коли у мене з'явилися сили й натхнення в роботі. Вона мені там пару речей підказала. Просто так сталось, що ми з Трінчер почали близько спілкуватись після кліпу. Мені особливо обговорити ні з ким було, а вона проходила розлучення, тому ясно, що я міг з нею про все спілкуватися. Це про духовність, чаї. Просто ми часто траплялися разом і все складалося так, наче я пішов від Христі до неї,

– пояснив Леон.

Блогер додав, що виконавиця була стурбована звинуваченнями у руйнуванні шлюбу, тому вирішила припинити спілкування з Сергієм, щоб уникнути подальших пліток та непорозумінь.

Інтерв'ю з Leon13: дивіться відео онлайн

Варто згадати, що Христина Бичкова, колишня дружина Леона, стверджувала, що Аня марила Сергієм. Проте, за її словами, саме через жіночу солідарність Трінчер припинила спілкування з актором. Цікаво, що співачка, яка нещодавно розлучилася з Олександром Волошиним, навіть поділилася з Христиною власним досвідом та порадами щодо розлучення.