Якась ескортниця, – блогер Скуратов висловився про аб'юз у стосунках з ексдружиною

Нещодавно мережею ширилося відео, на якому блогер Антон Скуратов б'є свою дружину та використовує нецензурну лайку у бік неї. Чоловік не забарився з відповіддю і прокоментував усі звинувачення.

До того ж стало відомо, що Антон нібито змусив ексдружину зробити аборт. Ця новина стала останньою краплею для нього і блогер вирішив усе пояснити.

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Антон Скуратов відреагував на звинувачення ексдружини

Інфлюенсер опублікував відеозвернення до шанувальників, де розповів про аб'юзивність стосунків з екскоханою. Водночас він зазначив, що її ніколи не бив.

Я записую це відео, щоб відновити свою репутацію, честь і гідність і довести вам, що якась ескортниця або людина з низькими моральними якостями, навіть якщо захоче, не зможе заробити на вас гроші або хайп і якусь популярність, чим саме вона зараз і займається,

– запевнив Антон.

Блогер зазначив, що ексдружина приховувала від нього факт праці в ескорті під час перебування в стосунках з ним. До того ж про вагітність дівчина повідомила вже після розриву.

Я не хочу виховувати дитину від людини, яка під час всіх стосунків брехала мені в очі, обманювала мене про свою діяльність,

– поділився комік.

Також Скуратов одразу попросив зробити Альону тест на батьківство. Однак, дівчина не захотіла і пізніше погодилася на аборт.

Що відомо про скандал між Скуратовим та його ексдружиною

Блогерка Анна Зубрицька опублікувала відео, на якому Антон знущається з екскоханої Альони. На кадрах видно, як хлопець штовхає жінку, відбирає в неї телефон та змушує її вибачатися перед ним на колінах. В одному з відео Скуратов підтвердив, що змусив Альону зробити аборт.