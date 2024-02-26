У Міністерстві закордонних справ висловили беззаперечну підтримку українському народу у війні, розпочатою Росією.

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Австралія запровадила санкції проти зірок-путіністів

Представники міністерства поважають суверенітет і територіальну цілісність України. Там вважають, що Росія повинна відповідати за свої злочини проти нашої країни. Водночас країну-агресорку закликали припинити війну.

Австралія залишається непохитною у підтримці України в самообороні та притягненні до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні Росії. Австралія знову закликає Росію та її прихильників негайно припинити цю безглузду війну. Сьогодні і кожного дня Австралія стоїть з Україною та її народом,

– йдеться в заяві.

Також австралійське МЗС запровадило санкції проти 55-ти громадян Росії, серед яких виконавці Філіп Кіркоров, Микола Басков, Олег Газманов, лідер гурту "Любе" Микола Расторгуєв і ведуча Тіна Канделакі.

Обмеження застосували до тих осіб, котрі брали участь у "депортації українських дітей із регіонів, що перебувають під тимчасовим контролем Росії". Відтепер вʼїзд до Австралії для них заборонений. Також до 37 компаній, які потрапили під санкції, застосують фінансові обмеження.

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