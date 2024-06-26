Вєрка Сердючка скасувала виступ на Atlas United 2024

Один з найбільших музичних фестивалів повідомив про своє повернення. Та вже стало відомо, що однієї з найпопулярніших артисток не буде на Atlas United 2024.

Вєрка Сердючка та її команда не виступатиме на Atlas United 2024. Про це повідомив менеджмент Андрія Данилка.

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VERKA SERDUCHKA & BAND скасували виступ на фестивалі. Попри те, що раніше артистка анонсувала ексклюзивну україномовну програму. Причина вже відома – Андрій Данилко не вкладається у терміни підготовки.

Андрій Данилко, відомий високою якістю своїх живих виступів, не встигає підготувати заплановану ексклюзивну програму ATLAS SPECIAL на належному рівні в такий стислий термін та в ускладнених обставинах (відсутність ключових музикантів, блекаути),

– розповів менеджмент артиста.

Команда Андрія Данилка попросила вибачення перед шанувальниками фестивалю. Вона висловила сподівання на виступ наступного разу.



Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото з інстаграму Андрія Данилка

Що відомо про Atlas United 2024