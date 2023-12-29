Він наголосив, що терористам не заламати дух українців. Також артист висловив співчуття родинами поранених і загиблих у всіх містах України.

Важливо Уражено пологовий будинок, – емоційна реакція Зеленської на наймасованішу ракетну атаку

Святослав Вакарчук звернувся до українців

Співак поширив відео, яке зняв на тлі Оперного театру у Львові. У зверненні артист підкреслив, що українців не здолати та висловив щирі співчуття родинам, які постраждали внаслідок ракетної атаки.

Сьогодні у Льові як і інших містах, містечках і селах України знову було гучно. Ворог продовжує завдавати страждань і руйнувань Україні. Але, я говорив це в перший день великої війни та впевнений в цьому зараз: їхні ракети можуть нести руйнування в наші доми, але вони ніколи не зруйнують наш дух. Україна переможе! Вічна пам'ять загиблим у Львові, Києві, Дніпрі та усіх наших містах. Щирі побажання якомога швидшого одужання пораненим,

– зазначив виконавець.

Росіяни атакували Львів

Приблизно о 4:40 ранку у Львові прогриміли щонайменше чотири потужні вибухи.

Згодом Максим Козицький розкрив подробиці нічної повітряної тривоги. За його словами, загальна кількість безпілотників типу "Шахед", які атакували Львівщину, становить 14.

Керівник обласної військової адміністрації додав, що захисникам вдалося знешкодити вісім із цих повітряних цілей.

"На жаль, є і влучання – в одне з підприємств у Львові. Зафіксували часткове руйнування адмінбудівлі та виробничих цехів. Жертв чи постраждалих нема", – зазначив Козицький.