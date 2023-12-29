Він наголосив, що терористам не заламати дух українців. Також артист висловив співчуття родинами поранених і загиблих у всіх містах України.
Важливо Уражено пологовий будинок, – емоційна реакція Зеленської на наймасованішу ракетну атаку
Святослав Вакарчук звернувся до українців
Співак поширив відео, яке зняв на тлі Оперного театру у Львові. У зверненні артист підкреслив, що українців не здолати та висловив щирі співчуття родинам, які постраждали внаслідок ракетної атаки.
Сьогодні у Льові як і інших містах, містечках і селах України знову було гучно. Ворог продовжує завдавати страждань і руйнувань Україні. Але, я говорив це в перший день великої війни та впевнений в цьому зараз: їхні ракети можуть нести руйнування в наші доми, але вони ніколи не зруйнують наш дух. Україна переможе! Вічна пам'ять загиблим у Львові, Києві, Дніпрі та усіх наших містах. Щирі побажання якомога швидшого одужання пораненим,
– зазначив виконавець.
Росіяни атакували Львів
- Приблизно о 4:40 ранку у Львові прогриміли щонайменше чотири потужні вибухи.
- Згодом Максим Козицький розкрив подробиці нічної повітряної тривоги. За його словами, загальна кількість безпілотників типу "Шахед", які атакували Львівщину, становить 14.
- Керівник обласної військової адміністрації додав, що захисникам вдалося знешкодити вісім із цих повітряних цілей.
"На жаль, є і влучання – в одне з підприємств у Львові. Зафіксували часткове руйнування адмінбудівлі та виробничих цехів. Жертв чи постраждалих нема", – зазначив Козицький.
- Вранці Львів також опинився під ракетним обстрілом росіян. Зокрема, постраждав житловий будинок, в результаті чого пожежа охопила сусідній ліцей. На жаль, одна людина загинула, ще 15 отримали поранення.