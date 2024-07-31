Зарано розслаблятися, – зірки емоційно висловились після масштабної ракетної атаки на Київ

В ніч на 31 липня 2024 року Росія здійснила масштабну атаку на Київську область, використовуючи ударні дрони. Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Українські зірки прокоментували черговий терор росіян.

Вони висловили своє обурення діям ворога. Також знаменитості підтримали ЗСУ після атаки.

Не пропустіть Надя Дорофєєва зізналась про хворобу, з якою бореться з 19 років

Григорій Решетник

На тлі ракетного обстрілу Київщини телеведучий сказав свою думку про мирні перемовини з Росією.

Зарано розслаблятися та моделювати сценарії перемир'я… з ким, для чого та й було це вже все. Згуртовано боротися, разом, з усіх сил, віддано, за майбутнє дітей та України,

– наголосив шоумен.



Григорій Решетник відреагував на ракетну атаку на Київщину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Христина Решетник

Попри те, що дружина Григорія з мамою та дітьми відправились на відпочинок, вона зізналася, що не може спати, коли читає новини про те, що відбувається в України. Особливо під час повітряної тривоги.



Христина Решетник відреагувала на масовану атаку на Київщину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Даша Астаф'єва

Дякую нашим захисникам, всім службам захисту і порятунку. Ми живі завдяки вам. Кожного разу дивуюсь, як вам це вдається. Герої назавжди,

– наголосила артистка.



Даша Астаф'єва відреагувала на масовану атаку на Київщину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інші зірки, серед яких Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Наталія Татарінцева, Маша Єфросиніна, також висловились про непросту ніч через повітряну атаку ворога на столицю, проте подякували ЗСУ, які активно працювали й наголосили "ми все зможемо".

Як українські зірки відреагували на масштабну ракетну атаку на Київщину / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про нічну атаку на Київщину

За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, окрім 89 БпЛА типу "Шахед", росіяни також запустили керовану авіаційну ракету Х-59 з окупованої Херсонщини. Дрони були запущені з різних районів, включаючи Єйськ, Сещу, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали, збивши всі ворожі цілі. Проте, внаслідок атаки постраждали приватні будинки. Зокрема, пошкоджено фасади, покрівлі дахів, вибито вікна. В одному з будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Ця атака є черговим актом тероризму з боку російських окупантів проти України та її мирного населення.