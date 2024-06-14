Представить світу молодих виконавців: Артем Пивоваров став продюсером

Співак Артем Пивоваров розпочав продюсерську діяльність. Він започаткував новий проєкт, яким хоче розвивати діяльність талановитих молодих артистів.

Артем Пивоваров запустив відгалуження свого проєкту "Твої вірші, мої ноти" – його назва "Нові імена". Співак став його автором та продюсером.

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Так Артем Пивоваров розпочав свою продюсерську діяльність. Окрім того, що артист популяризував поезію та авторів української літератури, тепер він хоче сприяти розвитку музичної культури. Артем підтримуватиме талановитих артистів-початківців, даватиме поштовх до розкриття новим іменам.

Перший крок у цьому напрямі – це робота "Очі", створена за віршем Григорія Чупринки. До створення великої колаборації долучилися вокалістки команди Артема Пивоварова на "Голосі країни" – PRIANA та Вікторія Деркач, а також хор зі 100 людей. Серед них професійні вокалісти, викладачі з вокалу та артисти-початківці.

Усі вони – це "Нові імена" та майбутнє української культури.

Я вірю в те, що ми всі зараз можемо повпливати на становлення і розвиток української музики та культури загалом. У цьому проєкті ми представлятимемо світові молодих виконавців, відкриватимемо нові імена, які покажуть, що наша культура та музична індустрія переживають найкращі часи,

– висловився Артем Пивоваров.

Музикант постає в роботі "Очі" як диригент, який підтримує інших. PRIANA та Вікторія Деркач створюють чарівну гармонію своїми голосами, а колективний спів відображає єдність та духовну силу. У кліпі Пивоваров виконує трюки, що символізують справжні емоції. Візуал відео вражає освітленням, грою з контрастами та тінями. Вони створюють затишну атмосферу, завдяки якій глядач ніби сам стає учасником цього музичного дійства.

Pivovarov Prod x PRIANA x Вікторія Деркач – "Очі" (Choir live): дивіться відео онлайн

Робота з Артемом Пивоваровим як з продюсером

PRIANA та Вікторія Деркач поділилися першими враженнями після співпраці.

Для мене настільки цінно мати можливість працювати з таким крутим музикантом, як Артем, адже це людина, яка надихає своїм прикладом! Надихає розвиватися, експериментувати, створювати класну музику та давати новий подих вже добре знайомим творам,

– висловилась PRIANA.

Вікторія Деркач натомість висловила подяку тренеру та всій команді, яка працювала над роботою "Очі". Вона вдячна Артему за постійно підтримку, неоціненний виклик і новий досвід.