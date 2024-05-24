Була чітка позиція, – Артем Пивоваров розповів про маму, яка жила у Вовчанську

Артем Пивоваров родом з Вовчанська, що потрапив в окупацію на початку великої війни, а зараз там тривають бої. Співак розповів, чи виїхали його рідні з міста та де вони зараз.

Український співак Артем Пивоваров розповів, що за лічені дні до повномасштабного вторгнення планував переїзд у власний будинок. Та вже 24 лютого 2022 він прокинувся від вибухів.

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Артем Пивоваров про повномасштабне вторгнення

Виконавець листувався з друзями, а згодом зателефонував мамі та родичам. Артем закликав їх негайно виїжджати, але вони не погодилися.

Якось зневірилися всі. Мама почала розповідати мені жахливі історії про те, що там відбувається. Вона на той момент була в лікарні на роботі. Це було дуже складно. Я розумів, що вона перебуває в зоні ризику. Ти не розумієш, що очікувати. Я намагався усвідомити, як можу допомогти, але відчув безсилля,

– зізнався Пивоваров.

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Де зараз мама Артема Пивоварова

Після звільнення частини Харківської області, мама та бабуся Артема Пивоварова переїхали з Вовчанська до Харкова. Зараз місто під постійними обстрілами, однак вони не хочуть покидати рідний регіон.

Це складна тема. У мене там велика кількість друзів. Я часто буваю у Харкові. Харків – незламне місто, дуже сильне місто. Я дуже люблю свій Харків. Цих людей – незламних, сильних, неймовірно чесних і щирих,

– підкреслив артист.

Зараз мама співака не працює, тоді як він забезпечує рідних. Артему невідомо, чи вцілів його дім у Вовчанську.

"На той момент, коли вона була у Вовчанську, вона працювала, а потім звільнилася і все. Але мені подобається, на відміну від інших історій, які я чув про окуповані міста, у моєї мами й бабусі була чітка позиція – вони не взяли жодної волонтерки. Хоча у нас не було з ними зв'язку достатньо довго", – каже Пивоваров.