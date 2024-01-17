17 січня Арнольд Шварценеггер прилетів до Мюнхена з Лос-Анджелеса. Голлівудський актор та колишній губернатор планував звідти вирушити до міста Кітцбюеля в Австрії, де відбудеться Всесвітній кліматичний саміт.

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Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту

Актора затримали у мюнхенському аеропорту. Митники впізнали знаменитість та запросили його на огляд багажу. Їх збентежив наручний годинник актора – це люксовий швейцарський бренд Audemars Piguet.

Через це Арнольда затримали для додаткового огляду. Він показався у кімнаті поліції аеропорту, де його допитували.



Арнольд Шварценеггер у кімнаті поліції аеропорту / Фото Bild

Як пишуть у пресі, Арнольд Шварценеггер спокійно відреагував на допит. Але його дратує те, що все пішло не за планами, адже актор вже мав їхати до Австрії. Знаменитість провів з митниками вже кілька годин.

Що саме збентежило митників

Годинники компанії Audemars Piguet доволі унікальні. Ймовірно, що саме цю модель виготовили на замовлення Шварценеггера. Однак актора підозрюють в ухиленні від сплати податків. Представник Головного митного управління Мюнхена Томас Майстер заявив, що йому краще було зареєструвати годинник.

За словами Арнольда Шварценеггера, він планував виставити годинник зі своєї колекції на аукціон перед самітом.