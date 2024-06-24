Після втрати ноги повернувся на фронт: на війні загинув хореограф Антон Смецький
Джерело:Оксана Мищишин
24 червня, стало відомо про загибель відомого українського танцівника та військового Антона Смецького. Дружина бійця підтвердила трагічну звістку.
Чоловік навесні цього року вдруге повернувся на фронт. Раніше, він отримав складне поранення, через що йому ампутували ногу, а згодом виготовили для неї протез.
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Про смерть Антона Смецького повідомила представниця Корпусу Військових Капеланів Християнської Служби Порятунку (ХСП), Оксана Мищишин. Жінка тепло висловилася про загиблого героя, зазначивши, що той ніколи не жалівся на службу, а хотів лише побачитися з жінкою та дитиною.
Він, як зірка, що палає на темному непроглядному небі людського болю, осяював усе своїм життям до останнього моменту і подиху. Про нього довго пам'ятали усі медпрацівники медичних установ, де через конвеєр таке мало можливе, а він усім залітав у серце. Вічна пам'ять герою Антону Смецькому,
– розповіла Оксана.
Водночас дружина Антона, Алеся Смецька, також підтвердила смерть чоловіка. Про деталі загибелі вона вирішила не висловлюватися, а лише відповіла, що військовий загинув.
Що відомо про службу Антона Смецького
- З початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав ЗСУ. Його шлях як військового розпочався зі служби у Київській теробороні. Згодом він став сапером у 116-й окремій механізованій бригаді на Запоріжжі.
- У вересні 2023 року, у районі Роботиного, чоловік підірвався на міні, через що отримав поранення ноги. Військовому довелося ампутувати кінцівку.
- На Антона чекала довготривала реабілітація і протезування у центрі Superhumans.
- Одразу після одужання, Смецький вирішив повернутися на фронт. Рішення він пояснив тим, що більше не уявляє своє життя в тилу, поки його побратими перебувають на службі.