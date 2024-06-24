Після втрати ноги повернувся на фронт: на війні загинув хореограф Антон Смецький

24 червня, стало відомо про загибель відомого українського танцівника та військового Антона Смецького. Дружина бійця підтвердила трагічну звістку.

Чоловік навесні цього року вдруге повернувся на фронт. Раніше, він отримав складне поранення, через що йому ампутували ногу, а згодом виготовили для неї протез.

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Про смерть Антона Смецького повідомила представниця Корпусу Військових Капеланів Християнської Служби Порятунку (ХСП), Оксана Мищишин. Жінка тепло висловилася про загиблого героя, зазначивши, що той ніколи не жалівся на службу, а хотів лише побачитися з жінкою та дитиною.

Він, як зірка, що палає на темному непроглядному небі людського болю, осяював усе своїм життям до останнього моменту і подиху. Про нього довго пам'ятали усі медпрацівники медичних установ, де через конвеєр таке мало можливе, а він усім залітав у серце. Вічна пам'ять герою Антону Смецькому,

– розповіла Оксана.

Водночас дружина Антона, Алеся Смецька, також підтвердила смерть чоловіка. Про деталі загибелі вона вирішила не висловлюватися, а лише відповіла, що військовий загинув.

Що відомо про службу Антона Смецького