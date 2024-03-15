Ані Лорак отримує російське громадянство
Джерело:Meduza
Зрадниця Ані Лорак подала документи на отримання російського паспорта. Співачка остаточно вирішила зректися українського громадянства.
Уродженка Чернівців вирішила проміняти українське громадянство на російське, чим остаточно поставила крапку щодо своєї політичної позиції.
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Ані Лорак отримує російський паспорт
Як пишуть росЗМІ, зрадниця подала документи на отримання російського паспорта. Інсайдери стверджують, що це сталося ще в лютому 2024 року. Сама Кароліна Куєк не коментує чуток.
Від початку повномасштабного вторгнення Лорак жодного разу не заговорила про війну. Натомість вона дала низку інтерв'ю пропагандистським журналістам, у яких звинувачувала Україну в зневажливому відношенні.
Ані й далі живе в Росії, працює на російську аудиторію, випускає російськомовні пісні й збирає статуетки головних музичних премій РФ. Крім того, артистка цинічно називає себе "голубом міра" і за будь-якої можливості хизується своєю благодійною допомогою дітям і переселенцями із Донбасу.
Ані Лорак / фото з інстаграму
Відомо, що в 2016 році російська влада пропонувала Ані Лорак отримати вже тоді російське громадянство, утім, співачка відмовилася.
Українські зірки, які отримали російське громадянство
- Співачка Таїсія Повалій отримала російський паспорт у День Незалежності України – 24.08.2023 року.
- Суддя проєкту "Танцюють всі" Тетяна Денисова стала громадянкою РФ у грудні 2021 року.
- Продюсер Юрій Бардаш отримав російський паспорт у січні 2024.
- Співачка Анна Асті проміняла українське громадянство на російське восени 2023 року.