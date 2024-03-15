Ані Лорак отримує російське громадянство

Зрадниця Ані Лорак подала документи на отримання російського паспорта. Співачка остаточно вирішила зректися українського громадянства.

Уродженка Чернівців вирішила проміняти українське громадянство на російське, чим остаточно поставила крапку щодо своєї політичної позиції.

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Ані Лорак отримує російський паспорт

Як пишуть росЗМІ, зрадниця подала документи на отримання російського паспорта. Інсайдери стверджують, що це сталося ще в лютому 2024 року. Сама Кароліна Куєк не коментує чуток.

Від початку повномасштабного вторгнення Лорак жодного разу не заговорила про війну. Натомість вона дала низку інтерв'ю пропагандистським журналістам, у яких звинувачувала Україну в зневажливому відношенні.

Ані й далі живе в Росії, працює на російську аудиторію, випускає російськомовні пісні й збирає статуетки головних музичних премій РФ. Крім того, артистка цинічно називає себе "голубом міра" і за будь-якої можливості хизується своєю благодійною допомогою дітям і переселенцями із Донбасу.

Ані Лорак / фото з інстаграму

Відомо, що в 2016 році російська влада пропонувала Ані Лорак отримати вже тоді російське громадянство, утім, співачка відмовилася.

Українські зірки, які отримали російське громадянство