Де зараз горе-стендапер Андрій Щегель, який попри наявність трьох повісток, втік з України

Чоловік обманом виїхав до Туреччини, адже запевнив Міністерство культури, що їде за кордон збирати гроші на потреби України. Зе межами країни Щегель оскандалився ще й гнівними заявами, які збурили суспільство.

Андрій Щегель – учасник подкасту Srakadupa та український комік. У юності хлопець закінчив Львівський військовий ліцей і юридичний ліцей академії МВС. Однак порядності та відповідальності перед країною йому таки забракло. Чим "прославився" і де зараз гуморист – далі читайте в матеріалі Show 24.

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Що відомо про життя Андрія Щегеля

Напередодні втечі комік розповів у інтерв'ю Роману Скрипіну, що отримав три повістки, але йти на фронт наміру немає. Мінкульт надав чоловіку дозвіл на виїзд, бо той запевнив, що виїздить у благодійних цілях.

Прибувши до Туреччини, зробив заяву, що поки в Україні війна, додому він не повернеться, а за кордоном "класно проводить час в комфортній психологічній обстановці".

Андрій Щегель / Фото з фейсбуку коміка

Коли Щегель "освоївся" за кордоном, то зробив низку скандальних заяв, які остаточно зірвали маску з втікача:

У нього немає докорів сумління за те, що хлопці гинуть на фронті: "Я виходжу з того, що це вибір хлопців – гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронити Україну, бо він її любить, і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію у своїй історії та, мабуть, у світі зараз";

Згодом назвав Україною "фікцією", обізвавши її "й*б*ним цирком із попаяними дебілами";

Потім висловив невдоволення, що в інстаграмі всі дописи говорять про війну: "Сумна х*йня стала. Ти колись підписувався на тьолку, тому що у неї були регулярно фотки зі спортзалу, де вона така: "Моя дупа стала ще більшою". А зараз ти заходиш, а вона така: "Ааааа, під Харковом померли люди". Ну, відписка".

Такі заяви не залишились повз увагою суспільства, і люди висловили свій протест коміку. Сам Щегель потім говорив, що ЗМІ вирвали фрази з контексту, та поскаржився на погрози, які йому надходять.

Ще пізніше чоловік вирішив перепросити за свої висловлювання та почав "промову" зі слів "брати та сестри".

Я запевняю, що хотів бути з вами відвертим, бо поважаю вас. І вважаю, що той, хто каже неприємну правду, набагато безпечніший за того, хто каже те, що люди хочуть почути. В України є справжні вороги — і це точно не я, – сказав комік.

Андрій Щегель / Скриншот з інтерв'ю коміка

У Мінкульті відреагували на цей кричущий випадок і заявили, що за цю справу візьмуться правоохоронні органи.

Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави, – сказали в Міністерстві.

Де зараз горе-втікач

Відомо, що гуморист живе в США. Там він сподівається отримати право на тривале проживання.

У той час в Україні відбуваються судові засідання у справі втечі. Нагадаємо, що засновник продюсерського центру Comedy Space Сергій Чудаєв подав на коміка до суду – все тому, що Щегель мав можливість виїхати за кордон саме завдяки контракту з компанією. Не повернувшись, він порушив домовленості та завдав репутаційних збитків Сергію Чудаєву й команді.

У жовтні 2023 року відбулось друге засідання на якому суд призначив Щегелю виплатити мільйон гривень.

Чудаєв запевнив, що гроші віддасть на потреби ЗСУ. Що цікаво, вперше на цьому засіданні з'явилась адвокатка коміка, яка відмовилась давати ЗМІ будь-які коментарі.