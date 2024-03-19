Андрій Гонковський не повертався в Україну після відпустки на Мальдівах, – ЗМІ
Джерело:УП
У січні цього року блогер Андрій Гонковський виїхав до Варшави на майстер-клас, а пізніше полетів на Мальдіви, де потім відпочивав разом з дружиною та дітьми. Однак виявилося, що після цієї подорожі він так і не повернувся назад до України.
Сам блогер вже коментував свою поїздку на Мальдіви, яку так захейтили в мережі. Як виявилося, в Андрія не було наміру приховуватися волонтерською діяльністю. Через зміни в датах проведення заходів у нього виявилася можливість відпочити разом з родиною, чим він і скористався.
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Що відомо про перетин кордону Гонковським
За даними, які надала прикордонна служба, Гонковський перетнув українсько-польський кордон 8-го січня 2024 року о 10:17 у пункті "Краківець" на автомобілі BMW. Відтоді на територію України він не повертався.
Андрій Гонковський і Таня Пренткович / Фото з інстаграму блогера
Інформація про перебування за кордоном спочатку з’явилася в ЗМІ, проте Пренткович і Гонковський відмовилися це коментувати. Однак пізніше, сама Таня таки вийшла на зв'язок і заявила, що на адресу її сім'ї "летять погрози", тому вона не може повідомити місце перебування.
Вони хочуть нас вбити. Кажуть, щоб ми розбились на літаку. Я вам зараз маю сказати в якій ми країні чи якому місті України? До речі, ми не говорили нічого про за кордон,
– відповіла блогерка.
А ще раніше Андрій Гонковський заявив про бажання переїзду. Втім, в межах України чи поза ними, чоловік не уточнив, але попередив, що багатьом це точно не сподобається. Цікаво, що сама Пренткович ніяк не прокоментувала таку заяву чоловіка, а натомість провела розіграш серед своїх підписників.
Чим відомі Пренткович та Гонковський
- Блог Пренткович з'явився у 2012 році, коли та почала публікувати свої фото в інстаграмі. Пізніше це переросло в довгі пости та дописи з рекомендаціями. А далі вже з нею почали співпрацювати бренди і надходити рекламні пропозиції.
- Зараз Таня є власницею кількох бізнесів – PRentkovych agency та секс-шопу Inside.
- Андрій Гонковський – підприємець та продюсер. Він є засновником центру онлайн-освіти "G-tag" і співвласником мережі фітнес-клубів. Також Андрій заснував smm-агенцію та їздив містами України з туром SMM GYM на тему просування.
- Пренткович та Гонковський допомагали ЗСУ упродовж повномасштабного вторгнення. Андрій розповідав, що на потреби армії вони віддавали 50% від доходу з їхніх бізнесів у межах проєкту "А так можна було". Також вони робили збори, благодійні розіграші.
- За словами Пренткович, вона віддала на армію 4,5 мільйона гривень особистих коштів.