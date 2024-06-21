Стала дружиною футболіста Забарного: Джеджула відповів, чи спілкується з колишньою падчеркою

Шоумен Андрій Джеджула розповів про стосунки зі старшою донькою колишньої дружини Юлії Леус. Рік тому Ангеліна стала дружиною відомого футболіста.

Андрій Джеджула розповів, що не спілкується з колишньою падчеркою. Він пригадав, як конфліктував зі старшою донькою колишньої дружини.

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Ведучий розповів, що його колишня дружина Юлія Леус та її старша донька Ангеліна жили на Солом'янці. Але потім він влаштував падчерку в іншу школу. Туди було важко потрапити, однак заклад був близько біля дому.

Ангеліна на мене дуже ображалася, мовляв, там залишилися всі її друзі. Але саме в цій школі вона познайомилася з Іллею Забарним. Вони з 15 чи 16 років почали зустрічатися,

– поділився Андрій Джеджула.

Що відомо про сім'ю Забарних

Український футболіст Ілля Забарний почав зустрічатися з донькою Юлії Леус у 2018 році. Через 4 роки стосунків пара заручилася. 5 червня 2023 року Ілля та Ангеліна зіграли весілля.

Ілля Забарний підписав контракт з британським клубом "Борнмут". Після цього він з дружиною переїхав до Великої Британії. У футболіста є власний будинок та авто.