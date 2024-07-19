Андрій Данилко вразив мережу архівним фото: рідкісний кадр з Полтави

Андрій Данилко неочікувано поділився з шанувальниками своїм архівним фото. Водночас артист вирішив залишити інтригу і не розсекретив, коли саме був зроблений цей кадр.

Відтак, його прихильникам залишилося лише здогадуватися. Більшість фанів вважають, що на цій фотографії співаку 15-16 років.

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Андрій Данилко на архівній світлині постав у незвичному для шанувальників вигляді: він одягнений у темний светр, а його волосся помітно довше, ніж у сучасному образі. Особливу увагу привертає серйозний вираз обличчя артиста, що контрастує з його звичним комедійним амплуа.

Вгадаєте рік?,

– зазначив виконавець під світлиною.

Він також вказав, що цей кадр зробили в його рідному місті Полтаві.

У коментарях під фото фани почали відгадувати рік, коли була зроблена світлина артиста. Що цікаво, навіть зірки долучилися. Так, Монатік припустив, що то був 1989 рік.

"Спейс музика. Напевно рік… 1985";

"1989";

"Рік не знаю, але гадаю, вам 15-16 років тут";

"То вам 16-й минало?";

"1996";

"Рік точно не вгадати, а от вік – десь 15";

"1990 рік".

Зауважимо, раніше Катерина Репяхова, дружина українського музиканта Віктора Павліка, також поділилася у соціальних мережах рідкісним архівним знімком свого чоловіка. На фотографії можна побачити молодого Віктора з довгим волоссям – образ, який відрізняється від його сучасного вигляду.