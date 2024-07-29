Після виступу в Юрмалі: Андрій Данилко пояснив, чому продовжує спілкуватися російською

Андрій Данилко попри повномасштабне вторгнення Росії продовжує розмовляти та виступати російською. Як наслідок, співака звинувачують в тому, що він спілкується мовою агресора. Виконавець відреагував на ці закиди.

Також він пояснив, чому не перекладає свої хіти українською. До того ж Данилко загалом висловив свою думку щодо мовного питання в Україні.

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Так, на думку співака, він не розмовляє мовою агресора і вважає, що мова – це лише спосіб комунікації.

Коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я кажу: "А може, агресор розмовляє російською?". Мова дана для комунікації. Пісні здебільшого написані мною. Я сам з Полтави, там суржик, я навіть колись цього соромився. І зараз кажу, що це особливість нашої області. Чому я маю себе ламати? Я наголошую, що мова дана для того, щоб ми розуміли один одного. А її використовують у політичних цілях,

– зазначив виконавець.

Він додав, що в Україні має бути державною українська мова, проте не розуміє, чому йому мають забороняти співати написані ним же пісні. Співак каже, що не може перекласти деякі композиції зі свого репертуару українською, бо тоді втрачається сенс.

Я можу в очах інших не мати рації. Кажуть, що це тригерить. Я розумію, що складний час, люди дуже складно живуть. Психіка порушена, всі дуже роздратовані. І тоді напевно, не приходьте на ці концерти. Спеціально перекладати те, що не перекладається, то вже буде не те. Коли мене ще примушують… Це вроджене почуття розбіжності. Не потрібно мене змушувати,

– підкреслив Андрій Данилко.

Він вважає, що має пройти час і тоді всі перейдуть на українську.

Мова – це поступово, це еволюція. Має пройти час. Новому поколінню, гадаю, буде легше,

– сказав Данилко.

Інтерв'ю з Андрієм Данилко: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями у латвійському курортному місті Юрмала завершився міжнародний музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024 – щорічний захід, організований співачкою Лаймою Вайкуле. Подія зібрала на одній сцені близько 45 артистів з 14 країн світу. Серед українських зірок, які виступили на сцені в Юрмалі, були: Вєрка Сердючка, Настя Каменських, яка приїхала разом зі своїм чоловіком та продюсером Потапом, Макс Барських і Alekseev.

Водночас зауважимо, що на фестивалі виступали й російські зірки. Зокрема, гурт "Би-2", Андрій Макаревич, Макс Покровський, "Ногу свело" та інші. Здебільшого ці артисти публічно засудили вторгнення Росії в Україну і навіть отримали громадянство інших країн.