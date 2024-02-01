Про непоправну втрату повідомив колектив Театру імені Василька. Анатолій Дриженко відійшов у вічність 31 січня.

До слова Померла знаменита італійська акторка і муза Федеріко Фелліні Сандра Міло

Помер Анатолій Дриженко

Колектив театру висловив співчуття родині актора, його друзям та глядачам. Відомо, що прощання з артистом відбудеться лютого о 10.30 на сцені Театру імені Василя Василька.

Понад півстоліття корифей театру, провідний майстер Одеської української сцени, відомий артист театру та кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром – душею колективу…

– написали на сторінці театру.



Помер Анатолій Дриженко / Фото з фейсбуку театру Василька

Життєпис Анатолія Дриженка