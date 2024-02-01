Про непоправну втрату повідомив колектив Театру імені Василька. Анатолій Дриженко відійшов у вічність 31 січня.
До слова Померла знаменита італійська акторка і муза Федеріко Фелліні Сандра Міло
Помер Анатолій Дриженко
Колектив театру висловив співчуття родині актора, його друзям та глядачам. Відомо, що прощання з артистом відбудеться лютого о 10.30 на сцені Театру імені Василя Василька.
Понад півстоліття корифей театру, провідний майстер Одеської української сцени, відомий артист театру та кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром – душею колективу…
– написали на сторінці театру.
Помер Анатолій Дриженко / Фото з фейсбуку театру Василька
Життєпис Анатолія Дриженка
- Анатолій Дриженко народився у Черкаській області, навчався на акторському факультеті Київського університету імені Карпенка-Карого. Працював в Одеському музично-драматичному театрі: там він зіграв понад 100 ролей.
- У 39 років Анатолій Дриженко став Заслуженим артистом України, ще через 13 років його нагородили статусом народного. Він став першим одеситом, що отримав таке звання після розпаду СРСР.
- На початку 2000-х Анатолій Дриженко викладав у школі, був ведучим дитячої телепрограми "Казки діда Панаса". Також на рахунку видатного актора понад 10 ролей у кіно.