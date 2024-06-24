Шокуюча сума: Анатолій Анатоліч розкрив місячні витрати на сім'ю з п'яти осіб

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч відверто розповів про свої сімейні витрати. Наразі шоумен утримує дружину та трьох дітей.

Окрім цього, в нього є дві собаки та кіт. Відтак, щомісячні витрати ведучого виявились шокуючими.

Важливо Після втрати ноги повернувся на фронт: на війні загинув хореограф Антон Смецький

Анатолій Анатоліч наголосив, що левову частку сімейного бюджету складають витрати на освіту дітей. Окрім цього, значні суми йдуть на харчування, одяг та транспорт для всієї родини.

Основні витрати – це діти. Тому що вони навчаються в приватній школі та в приватному садочку. Це приблизно 110 тисяч гривень на місяць. Плюс логістика й вони їдять багато, треба одягнути… Скажімо так, у мене родина з п'ятьох людей і на все йде у межах п'яти тисяч доларів,

– зазначив шоумен.

Він додав, що загалом ціни в Києві його влаштовують. Він іронічно зауважив, що могло бути й гірше.

Що відомо про заробіток Анатолія Анатоліча