Похорон Анастасії Заворотнюк: де та коли попрощаються з акторкою, яка висміювала Україну
Російська акторка Анастасія Заворотнюк померла 30 травня. У команді покійної актриси повідомили, де відбудеться прощання.
Зірка серіалу "Моя прекрасна няня", що висміював українців, пішла з життя після довгої боротьби з раком. З нею прощатимуться у Підмосков'ї цими днями, розповіло оточення акторки російським пропагандистським каналам, пише Show 24.
До слова Померла відома російська акторка Анастасія Заворотнюк
Чин похорону Анастасії Заворотнюк відбудеться у селищі Крекшино, де розташований її будинок. Відспівування відбудеться в храмі Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Акторку поховають на Анкудіновському кладовищі в Підмосков'ї. Там у 2014 році вона поховала свого батька, режисера Юрія Заворотнюка.
Зараз у селищі перебувають старші діти Анастасії Заворотнюк: 23-річний Майкл і 28-річна Анна. Вони займаються організацією прощання з акторкою. Саме у маєтку в Підмосков'ї актриса, що глузувала над Маріуполем, проживала останні роки.
Анастасія Заворотнюк померла: що відомо
- Російська акторка померла вночі 30 травня. Про це оголосила її команда. Пропагандистські ЗМІ пишуть про те, що в останні дні життя вона дуже схудла та була прикутою до ліжка. За нею доглядав чоловік.
- У 2019 році в Анастасії Заворотнюк діагностували агресивну форму раку. Вона довгий час боролась з хворобою, не з'являлась на публіці, завершилась і її кар'єра.
- Анастасія Заворотнюк відома насамперед завдяки серіалу "Моя прекрасна няня", в якому зіграла няню Віку з Маріуполя. Стрічка принижувала українців, нав'язувала почуття меншовартості, завуальовано транслювала ненависть до України. Мало не найбільше ображали Маріуполь.
- Сама Анастасія Заворотнюк так само не приховувала своїх імперських замашок. Вона відкрито підтримувала Путіна на так званих президентських виборах у 2018 році. Репліки з похвалою лідера Кремля не раз звучали і в самому серіалі.
- В акторки залишилося троє дітей: старша донька Анна, яка живе в Дубаї, син Майкл та наймолодша донька Міла.