Похорон Анастасії Заворотнюк: де та коли попрощаються з акторкою, яка висміювала Україну

Російська акторка Анастасія Заворотнюк померла 30 травня. У команді покійної актриси повідомили, де відбудеться прощання.

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня", що висміював українців, пішла з життя після довгої боротьби з раком. З нею прощатимуться у Підмосков'ї цими днями, розповіло оточення акторки російським пропагандистським каналам, пише Show 24.

До слова Померла відома російська акторка Анастасія Заворотнюк

Чин похорону Анастасії Заворотнюк відбудеться у селищі Крекшино, де розташований її будинок. Відспівування відбудеться в храмі Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Акторку поховають на Анкудіновському кладовищі в Підмосков'ї. Там у 2014 році вона поховала свого батька, режисера Юрія Заворотнюка.

Зараз у селищі перебувають старші діти Анастасії Заворотнюк: 23-річний Майкл і 28-річна Анна. Вони займаються організацією прощання з акторкою. Саме у маєтку в Підмосков'ї актриса, що глузувала над Маріуполем, проживала останні роки.

Анастасія Заворотнюк померла: що відомо