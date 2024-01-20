Акторка Анастасія Пустовіт з теплом згадує дитинство у Скадовську, адже туди з'їжджалася вся сім'я. Зараз там залишилась її бабуся, яка живе з подругою.

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Анастасія Пустовіт розповіла про бабусю у Скадовську

Анастасія Пустовіт розповіла, що бабуся відмовилась виїжджати зі Скадовська. Сварки були й через російський паспорт, але родині вдалось вмовити його отримати.

Вона взяла російський паспорт, тому що їй потрібно отримувати пенсію. Вона дуже довго впиралася. Ми їй пояснювали, що це не зрада, а спосіб вижити. Дуже сумує. Скадовськ для нас завжди був місцем, куди з'їжджається вся сім'я з усіх куточків України,

– пригадала акторка.

Зауважимо, що росіяни здійснюють примусову паспортизацію тих, хто живе на тимчасово окупованих територіях. У разі відмови населенню загрожують рейди помешканням, відмова у доступі до медичних послуг та ліків. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець радив брати ворожий паспорт, щоб вижити.

Інтерв'ю з Анастасією Пустовіт: дивіться відео онлайн

Як Анастасія реагувала на жарти "95 Кварталу"

Акторка вважає неприйнятними жарти гумористів про Скадовськ. На її думку, це величезна неповага до людей, які виживають під окупацією. Обурює й те, що у сценці зачепили мову. Адже за українську мову окупанти зараз катують та вбивають.

"У Скадовську жінку публічно стратили через українську мову. Тепер для Скадовська і для всіх окупованих територій небезпечно говорити українською. Це може коштувати життя або здоров'я. Майте совість і якусь повагу", – висловилась Анастасія Пустовіт.