Яка Тереза, – Приходько розкритикувала пісню представниць України на Євробаченні-2024
Джерело:Анастасія Приходько
Пісня Teresa & Maria, з якою артистки alyona alyona і Jerry Heil поїдуть на Євробачення, сподобалася далеко не всім зіркам. Зокрема, співачка Анастасія Приходько різко висловилася у бік треку дуету та заявила, хто мав насправді представляти Україну на конкурсі.
За прогнозами букмекерів, alyona alyona & Jerry Heil тривалий час були в лідерах, однак тепер вони стабільно займають четверту сходинку. Ймовірність їхньої перемоги складає 9%.
До слова Зробив це вперше: MELOVIN знявся оголеним у новому кліпі на пісню Dreamer
Хто ж мав їхати на Євробачення від України
У своєму блозі артистка наголосила на тому, що цьогорічні представниці нашої країни на пісенний конкурс їй не до вподоби. Ба більше, вона висловила критику в бік переможної пісні Teresa & Maria.
На думку Приходько, представником від України на Євробаченні-2024 у шведському Мальме мав стати артист MELOVIN. Співачка вважає його європейським виконавцем, тому затято вболівала саме за нього.
Яка Тереза? Він мав їхати на Євробачення! Я за нього вболівала. Він 100% європейський виконавець, а не те ото!
– поділилася Анастасія.
Анастасія Приходько назвала свого переможця Нацвідбору / Скриншот з інстаграм-сторіс
Як відреагували інші зірки на перемогу alyona alyona & Jerry Heil
- Член журі Нацвідбору-2024 Джамала вже привітала дівчат з перемогою. Вона зазначила, що людям не байдужа музика та це дуже важливо. Співачка вважає, що на Євробаченні українці повинні знову та знову нагадувати світу про себе.
- Голос Євробачення Тімур Мірошниченко впевнений, що ця пісня справді гідна, аби бути почутою у всій Європі. Він сказав, що у Швеції оцінять Teresa & Maria.
- Сергій Танчинець, якого обрали членом журі глядачі, поширив спільну світлину з Альоною та Яною. Він побажав артисткам успіху у Швеції.
- Телеведуча Маша Єфросиніна також приєдналась до привітань. Вона зазначила, що все склалось, попри те, що дівчата мали побоювання.