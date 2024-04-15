Яка Тереза, – Приходько розкритикувала пісню представниць України на Євробаченні-2024

Пісня Teresa & Maria, з якою артистки alyona alyona і Jerry Heil поїдуть на Євробачення, сподобалася далеко не всім зіркам. Зокрема, співачка Анастасія Приходько різко висловилася у бік треку дуету та заявила, хто мав насправді представляти Україну на конкурсі.

За прогнозами букмекерів, alyona alyona & Jerry Heil тривалий час були в лідерах, однак тепер вони стабільно займають четверту сходинку. Ймовірність їхньої перемоги складає 9%.

До слова Зробив це вперше: MELOVIN знявся оголеним у новому кліпі на пісню Dreamer

Хто ж мав їхати на Євробачення від України

У своєму блозі артистка наголосила на тому, що цьогорічні представниці нашої країни на пісенний конкурс їй не до вподоби. Ба більше, вона висловила критику в бік переможної пісні Teresa & Maria.

На думку Приходько, представником від України на Євробаченні-2024 у шведському Мальме мав стати артист MELOVIN. Співачка вважає його європейським виконавцем, тому затято вболівала саме за нього.

Яка Тереза? Він мав їхати на Євробачення! Я за нього вболівала. Він 100% європейський виконавець, а не те ото!

– поділилася Анастасія.



Анастасія Приходько назвала свого переможця Нацвідбору / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як відреагували інші зірки на перемогу alyona alyona & Jerry Heil