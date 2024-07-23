Я проти, – Анастасія Приходько категорично висловилась про вступ України до ЄС

Відома співачка Анастасія Приходько заявила, що проти вступу України до складу Європейського Союзу. Вона аргументувала свою думку тим, що влада ініціювала курс на євроінтеграцію без належних обговорень з громадянами.

Виконавиця підкреслила, що особисто їй вступ до ЄС не цікавий і не потрібен. У своєму відеозверненні знаменитість детально пояснила причини такої позиції.

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Анастасія Приходько сказала, що, на її думку, на тлі відключень електроенергії, всі, хто залишається в Україні – воює. Відтак, за словами артистки, вона не воює за "європейські цінності".

Я проти того, щоб бути в Європейському союзі. Поясню чому. Всі ці яхти, заводи, пароплави, які будувалися в Європейському Союзі, почнуть будуватися у нас. Люди почнуть приїздити, фахівці, які розуміються на цьому обладнанні. І будуть працювати в нас, а де будемо працювати ми? Це перше,

– сказала Анастасія.

Співачка додала, що не хоче "європейських тарифів", бо її цілком влаштовують ті, які є зараз в Україні. Також вона зазначила, що медицина в Україні їй наразі подобається і вона не хоче "чекати тижнями в черзі, щоб їй просто дали рецепт, щоб купити анальгін".

Я не хочу такої бюрократичної історії на кшталт тої, що відбувається в Німеччині. Що треба талмуди із собою паперів носити. І жити за паперами. І якщо сусіди побачать, що ти притискаєш сміття у баці, тобі випишуть штраф у 500 євро. Я не хочу євро взагалі, мене дуже влаштовує моя гривня. Я не хочу сієсти. Я не хочу, щоб посеред білого дня, коли я хочу щось купити в магазині, магазини були зачинені на дві-три години,

– заявила Приходько.

За даними опитування Центру Разумкова, підтримка вступу України до Європейського Союзу серед громадян зросла за останні роки. Станом на початок 2024 року 84% опитаних українців виступають за євроінтеграцію, що на 5% більше порівняно з груднем 2022 року. Лише 7% респондентів не підтримують вступ до ЄС, що на 1% менше.

Нагадаємо, наприкінці червня Україна та ЄС почали переговори про вступ, представивши переговорні рамки. Євросоюз окреслив головні сфери, де Україні потрібно продовжувати реформи для успішного просування до членства. Це верховенство права, зміцнення демократії, реформа державного управління, судова реформа та боротьба з корупцією. Також важливі захист прав меншин, співпраця правоохоронців з ЄС та протидія дезінформації.