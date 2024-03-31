Я не підписувалася на це лайно, – Ліззо заявила, що завершує музичну кар'єру

Американська співачка Ліззо повідомила, що йде з музичної індустрії. Артистка опублікувала заяву, в якій розповіла про причини такого рішення.

Ліззо розповіла, що втомилась від постійного обговорення її зовнішності в інтернеті. Саме це є причиною того, чому вона завершує музичну кар'єру.

До слова Після 18 років шлюбу: голлівудська акторка Спеллінг оголосила про розлучення з чоловіком

Чому Ліззо йде зі сцени

Я втомилася миритися з тим, що мене перетягують усі в моєму житті та в інтернеті. Усе, що я хочу, — це створювати музику, робити людей щасливими та допомагати світу стати трішки кращим, ніж знайшла його я. Але я починаю відчувати, що світ не хоче мене в ньому,

– написала співачка у новому дописі.

Ліззо поскаржилась, що постійно стикається з тим, як її оббріхують "заради впливу та поглядів".

"Кожного разу я є предметом жартів через те, як я виглядаю. Мого персонажа розбирають люди, які мене не знають і зневажають моє ім’я. Я не підписувалася на це лайно. Я звільняюся", – підсумувала артистка.



Заява Ліззо / Фото з інстаграму співачки

Чим відома Ліззо