Alyona Alyona та Jerry Heil назвали імена артистів, які гідні виступити на Євробаченні

Jerry Heil і alyona alyona, які посіли 3 місце на Євробаченні-2024, поміркували про конкурс наступного року. Вони назвали імена тих артистів, які могли б представити Україну.

Учора, 28 червня, представниці України на Євробаченні-2024 виступили на спільному концерті у Києві. Напередодні alyona alyona та Jerry Heil відповіли на запитання журналістів, пише Show 24.

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Зокрема, співачки відповіли на запитання про те, хто міг би представити Україну на музичному конкурсі вже у наступному році. Jerry Heil назвала артистку свого лейблу – Кажанну.

Alyona Alyona висловила думку про те, що вона б не хотіла бачити на Євробаченні українських топових зірок. На її думку, вони не займають високих місць на конкурсі. Однак колега їй заперечила.

Я бачила інтерв'ю Тіни Кароль, де вона говорить, що вона пішла б. І мені здається, це було б красиво,

– висловилась Jerry Heil.

Все ж alyona alyona зауважила, що Євробачення – це гарний шанс для молодих артистів. Однак найважливішим фактором є пісня.

"Для артистів-початківців це більший шанс проявити себе та перевернути світогляд. З молодих – всі. Все залежить від пісні. Напишеш хіт, щоб аж вуха у трубочку скрутились... І неважливо, відомі чи невідомі. Щоб це було класно", – підсумувала alyona alyona.

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