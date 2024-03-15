Пугачова публічно підтримала Могилевську, яка ховалась від обстрілів під час атаки на Кривий Ріг

У вечір атаки на Кривий Ріг Наталія Могилевська записала емоційне відео з бомбосховища. На нього відреагувала російська співачка Алла Пугачова.

Ввечері 12 березня Наталія Могилевська мала виступити у Кривому Розі з концертом. Однак захід так і не відбувся через ракетний удар по місту.

До слова Я теж могла опинитися під прильотом, – Могилевська зупинила концерт після удару по Кривому Розі

Пугачова звернулась до Могилевської

Наталія Могилевська після початку повітряної тривоги та гучних вибухів спустилась в укриття. Вона розпочала прямий ефір, щоб підтримати прихильників. Цей ролик зірка опублікувала у своєму інстаграмі.

74-річна російська співачка Алла Пугачова прокоментувала відео Наталії Могилевської з бомбосховища.

Ой, Наталіє! Душею з вами. Жах,

– написала артистка.



Коментар Пугачової / Скриншот з інстаграму Наталії Могилевської

Що відомо про позицію Пугачової та Галкіна

Зіркове подружжя покинуло Росію на початку повномасштабного вторгнення і засудило війну проти України. Водночас Максим Галкін висловлювався куди активніше, ніж його дружина Алла Пугачова.

Водночас коли шоумена визнали "іноагентом", Алла Пугачова й сама попросилась додати її у цей список, отримавши у відповідь гнівні коментарі від росіян-путіністів.

Варто пам'ятати, що Алла Пугачова та інші так звані "хороші росіяни" – люди, які чужі для України. Нічого конкретного для того, щоб зупинити війну, не зробили ні вони, ні їхня багатомільйонна аудиторія. Їхня антивоєнна позиція може бути не стільки реальною, як пристосуванською. Максимум їхніх старань – коментарі під дописами українців і висміювання путіністів.