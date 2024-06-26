Зростала у незаможній сім'ї та переживала булінг у школі: де зараз модель Алла Костромічова

Українська модель давно підкорила найкращі подіуми світу, стала обличчям багатьох брендів і попри це змогла створити люблячу та щасливу сім'ю. Крім того, Костромічова декілька років була обличчям одного із найуспішніших модельних проєктів країни.

Алла народилась у 1986 році в Севастополі. З юності мріяла про модельну кар'єру, проте вищу освіту здобула у Севастопольському національному технічному університеті з червоним дипломом. Як дівчина досягла високих успіхів і де перебуває зараз – далі в матеріалі Show 24.

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Модельна кар'єра

Багато хто вважає, що слава до Костромічової прийшла дуже легко. Однак мало хто знає, що дитинство сьогоднішньої зірки було бідне. Вона ділилась, що безтурботну юність провела у бідності. Дівчині доводилось носити навіть батькову куртку після його смерті, бо не було грошей, щоб купити нову.

У школі Аллу гнобили за її незвичну зовнішність. Усе дійшло до того, що вона не хотіла ходити до школи, відмовлялась носити спідниці, адже однокласники дражнили модель "суповим набором".

Під час навчання в університеті на другому курсі студентці запропонували контракт у міланському модельному агентстві "Why Not", а за два роки Костромічова отримала пропозицію щодо співпраці від модного дому "Givenchy".

У перший модельний сезон Алла провела 55 показів. Їй доводилось співпрацювати з відомими брендами, як: "YSL", "Alexander McQueen", "Lanvin", "Christian Dior", "Balenciaga", "Valentino" та багато інших.

У 2013 році відкрила модельну агенцію "Kmodels", а в 2018 – створила модельний табір для дівчат-підлітків "Models Camp".

У 2014 стала ведучою та суддею надуспішного модельного телепроєкту "Топ-модель по-українськи", який згодом перейменували на "Супермодель по-українськи". Алла не тільки оцінювала роботу дівчат, а й допомагала, підказувала, демонструвала професіоналізм і ділилась таємницями моделінгу.

З деякими учасницями модель навіть працює на одному подіумі.

Особисте життя

Модель у 2015 році таємно вийшла заміж за бізнесмена Джейсона Капоне. Пара не хотіла гучного святкування, тому навіть ніхто із друзів не знав, що закохані вирішили розписатись. Що цікаво, на розписці був лиш один свідок.

Того ж року в подружжя народився син Сальваторе. А у 2023 – Алла народила доньку Аврору.

Де зараз Алла Костромічова

Модель підтримує Україну із початку кровопролитної війни, яку розпочала Росія. На початку 2022 року Алла разом із волонтерами зібрала для Києва, Харкова та Миколаєва 14 тонн "гуманітарки".

Зірка також збирала гроші на ліки, які рятують життя, електрогенератори для лікарень та їжу, що не треба готувати – консерви, дитяче харчування та страви швидкого приготування.

Сьогодні Костромічова бере участь у різних благодійних ініціативах. Шанувальники поцікавились чи планує модель повертатись до України, натомість Алла відповіла, що з 2009 року живе в Нью-Йорку, а додому приїжджала суто по робочих питаннях.

Нещодавно вона з чоловіком і дітьми переїхали до Пуерто-Рико, тому мова про те, щоб перебратись до України, наразі не йде.

Що стосується моделінгу, то Алла впевнена, що займатиметься цією справою до старості, адже вважає це своїм покликанням. Зірка також вела інстаграм-сторінку, але останнім часом дуже рідко публікує кадри особистого та робочого життя.