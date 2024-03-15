На тлі чуток про одруження: Аліна Гросу у весільній сукні заінтригувала поцілунками з чоловіком

Українська співачка Аліна Гросу досі тримає інтригу й не зізнається, чи вийшла вдруге заміж. Натомість випустила новий кліп на трек Туман, у якому ще більше заплутала фанатів.

За словами Аліни, спочатку вона хотіла залишити ці спогади для себе, але потім вирішила поділитися з фанатами також.

До слова Знову зробила це, – Аліна Гросу підігріла чутки про другий шлюб романтичним відео

Аліна Гросу вдруге вийшла заміж

Отож Аліна Гросу випустила новий кліп на трек "Туман", де нібито знявся її другий чоловік. У релізі співачка неабияк заінтригувала: мовляв, чи дійсно вона вийшла заміж, чи це просто красива картинка – покаже час. Але, за словами Аліни, її пісні самі за себе говорять.

Аліна Гросу – Туман – дивитися онлайн кліп:

У мережі, до речі, не вщухають дискусії не лише про те, чи дійсно артистка пішла під вінець, а й про те, хто б міг бути її новим коханим. Не так давно одна з подруг Аліни зізналася, що її обранець – дуже відома медійна особа в Україні, тому Гросу й не квапиться його розсекречувати.

Утім, на думку фоловерів, другим чоловіком виконавиці міг стати її колишній хлопець, російський актор Роман Полянський, із яким вона зустрічалася з 2019 року й до початку повномасштабного вторгнення.

Аліна Гросу й Роман Полянський / фото з відкритих джерел

До слова, Гросу теж підливає масла в вогонь. У своєму інстаграмі вона знову опублікувала кілька кадрів, де обіймається з імовірним другим чоловіком.

У коментарях співачка написала, що це кохання, яке ламає лід.

Ну добре, хотіла це залишити для власних спогадів, але надто сильно люблю вас. Ділюсь із вами приємною подією,

- прокоментувала знімки Аліна.

Аліна Гросу зі своїм другим чоловіком / фото з інстаграму співачки

Аліна Гросу зі своїм другим чоловіком / фото з інстаграму співачки

Що відомо про другий шлюб Аліни Гросу