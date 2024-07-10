"Приховувала шість місяців": зірка "Рятувальників Малібу" Александра Даддаріо вперше стане мамою

Останнім часом американська акторка Александра Даддаріо, відома за ролями у фільмі "Рятівники Малібу" та серіалі "Білий Лотос", з'являлася на публіці в оверсайз одязі, котрий приховував її фігуру. Як виявилося, це не просто так. Знаменитість вагітна.

Вона зі своїм коханим, продюсером Ендрю Формою, з яким два роки тому побралася, чекають на первістка. Пара приховувала цю інформацію близько пів року.

Не пропустіть Зараз вижене з кабінету, – Федишин сказала, чому через чоловіка їй було незручно перед Залужним

Александра Даддаріо розкрила свою вагітність під час нової фотосесії та інтерв'ю.

Я хочу мати можливість не ховатися і щоб хтось міг надрукувати фотографію, де я їм бублик,

– підкреслила знаменитість.

Вона зазначила, що навіть попри вагітність продовжувала працювати на знімальному майданчику, хоч іноді це було складно через нудоту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на первістка також чекає зірка "Барбі". Річ у тім, що Марго Роббі сфотографували папараці під час її відпочинку в Італії. На фото можна побачити помітно округлий живіт знаменитості, що й породило чутки в медіа. Водночас наразі ні Марго, ні її чоловік Том не коментували цю інформацію.