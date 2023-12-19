Зірка з'явилась неподалік 29-ї Західної вулиці у Нью-Йорку. У той момент там відбувався антиізраїльський мітинг.

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Алек Болдвін облаяв шанувальника за питання про Палестину та Ізраїль

На вулиці до Болдвіна та його охорони підійшли пропалестинські мітингувальники. Вони хотіли почути, що актор думає про війну Палестини та Ізраїлю. Зокрема, демонстранти запитали, кого саме Алек підтримує у цьому конфлікті.

Знаменитість жодним чином не реагувала на це питання й рухалася до дверей. Але один мітингувальник почав кидатися на актора. Тоді Алек відповів лаконічно, що "підтримує мир у Газі".

Але така заява тільки роздратувала натовп. Антиізраїльські демонстранти намагалися підійти ближче та викрикували образливі слова у бік Болдвіна. Зокрема, один вигукнув, щоб актор "закрив свого рота". Знаменитість штовхнула мітингувальника, але охорона завадила початку бійки.

Тому що я в Голлівуді? Ви ставите безглузді запитання. Поставте мені розумне запитання,

– сказала зірка демонстранту.

Тоді Алек знову почув лайливі слова у свій бік. І також досить різко відповів на такі закиди.

Закрий, бл*ть, свого рота. Жодного собачого сорому. Йди нах*й,

– додав він.

Алек Болдвін випадково вбив українку