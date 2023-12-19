Зірка з'явилась неподалік 29-ї Західної вулиці у Нью-Йорку. У той момент там відбувався антиізраїльський мітинг.
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Алек Болдвін облаяв шанувальника за питання про Палестину та Ізраїль
На вулиці до Болдвіна та його охорони підійшли пропалестинські мітингувальники. Вони хотіли почути, що актор думає про війну Палестини та Ізраїлю. Зокрема, демонстранти запитали, кого саме Алек підтримує у цьому конфлікті.
Знаменитість жодним чином не реагувала на це питання й рухалася до дверей. Але один мітингувальник почав кидатися на актора. Тоді Алек відповів лаконічно, що "підтримує мир у Газі".
Але така заява тільки роздратувала натовп. Антиізраїльські демонстранти намагалися підійти ближче та викрикували образливі слова у бік Болдвіна. Зокрема, один вигукнув, щоб актор "закрив свого рота". Знаменитість штовхнула мітингувальника, але охорона завадила початку бійки.
Тому що я в Голлівуді? Ви ставите безглузді запитання. Поставте мені розумне запитання,
– сказала зірка демонстранту.
Тоді Алек знову почув лайливі слова у свій бік. І також досить різко відповів на такі закиди.
Закрий, бл*ть, свого рота. Жодного собачого сорому. Йди нах*й,
– додав він.
Алек Болдвін випадково вбив українку
- У лютому актора звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс. Трагедія сталася під час знімань вестерну "Іржа". Болдвін натиснув на спусковий гачок зброї, в якій не повинно було бути бойових патронів. Від пострілу операторка з України загинула, а режисер Джоел Соуза отримав поранення ключиці.
- Однак, вже у квітні з Алека зняли всі кримінальні обвинувачення. Таке рішення прийняли, бо у справі нібито знайшли нові факти, "які потребують розслідування".
- Сам Болдвін не поспішав виплачувати кошти й казав, що сім’я "вводить слідство в оману", адже їхня єдина мета – це нібито отримання грошової компенсації.
- У червні суд затвердив мирову угоду між сім'єю операторки та актором. Згідно з ухвалою суду відомо, що мирова угода передбачає забезпечення виплат неповнолітній дитині Гатчінсів, коли їй виповниться 18 та 22 роки.
- Утім, у серпні стало відомо, що судове провадження щодо Алека Болдвіна можуть відновити. Річ у тім, що експертиза показала, що актор все ж натиснув на спусковий гачок револьвера, хоча недавно з нього були зняті обвинувачення.