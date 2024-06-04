Прямо зі сцени: Адель поставила на місце гомофобного шанувальника

Відома британська співачка Адель нещодавно провела концерт у Лас-Вегасі. Втім, один з глядачів різко висловився щодо представників ЛГБТК+ спільноти, на що одразу відреагувала зірка.

Артистка неодноразово підтримувала прайд, зокрема через свою творчість. Так, виконавиця зізналася, що її пісня I Set Fire To The Rain є гімном гомосексуалів.

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На концерті у Лас-Вегасі один з шанувальників прямо із зали крикнув співачці – "Прайд відстій". Однак, Адель не забарилася з відповіддю і стала на захист ЛГБТК+ спільноти.

Артистка навіть призупинила концерт, щоб поставити на місце гнівного прихильника.

Ти прийшов на мій концерт, щоб сказати, що Прайд – відстій? Ти що, зовсім дурний? Не будь посміховиськом. Якщо не знаєш, що сказати, то краще закрий рота, добре?

– зазначила Адель.

Місяць прайду: що відомо

Щорічно у червні проходить святкування рівноправності та внеску ЛГБТК+ спільноти у розвиток суспільства.

Протягом цього часу у більшості країн світу відбуваються прайд-паради, фестивалі, зустрічі, лекції та інші тематичні заходи, спрямовані на підвищення толерантності та усвідомлення викликів, з якими стикається ця спільнота.

Прайд-паради вважаються головними подіями місяця. Під час них можна спостерігати карнавальні ходи, які демонструють гордість і єдність, за участю спільноти та її шанувальників.

Водночас Нью-Йоркський прайд є найбільшим у світі.