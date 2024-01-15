Гарік Кричевський, представив українську версію свого хіта "Киевлянка", яку він тепер назвав "Кияночка". У цьому кліпі знявся його колега по сцені, Павло Зібров. Сюжет кліпу розгортається навколо того, як Зібров телефонує Кричевському, лагідно називаючи його Гарюня, та запитує, коли він планує перекласти свій хіт "Киевлянка" українською мовою.
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Гарик Кричевський переклав "Кияночка"
Переклад мого друга Євгена Рибчинського, який я відредагував у співавторстві з Ромою Луговим і дописав третій куплет. Євгену дякую за творчу енергію та талант. Мені здається, Рома точно вловив ідею аранжування і сьогодні я із задоволенням представляю вам "Кияночку" 2024,
– зазначив Гарик.
Гарик Кричевський – "Кияночка": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
- "Як чарівно зазвучала "Кияночка"... Наша мова чудова та співуча";
- "Дякую Вам, Георгій Едуардович, за творчість як добре, що я народилась у 90-х і знаю стару школу. Завдяки вам в мене є можливість насолоджуватись якісною музикою";
- "Браво! Українською пісня звучить чарівно. Дякую";
- "Низький уклін за цю роботу. Пісня відродилася, заграла новими фарбами. Дякую всьому творчому колективу";
- "Цікавий переклад, неймовірне звучання";
- "Класно вийшло. Гармонійно";
- "Це шикарно! Щира вдячність за пісню";
- "Дякую! Оригінал дуже подобається, а на солов'їній звучить ще краще";
- "Дякуємо! Ця пісня отримала нове звучання і воно, як завжди, чудове!".