Гарік Кричевський, представив українську версію свого хіта "Киевлянка", яку він тепер назвав "Кияночка". У цьому кліпі знявся його колега по сцені, Павло Зібров. Сюжет кліпу розгортається навколо того, як Зібров телефонує Кричевському, лагідно називаючи його Гарюня, та запитує, коли він планує перекласти свій хіт "Киевлянка" українською мовою.

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Гарик Кричевський переклав "Кияночка"

Переклад мого друга Євгена Рибчинського, який я відредагував у співавторстві з Ромою Луговим і дописав третій куплет. Євгену дякую за творчу енергію та талант. Мені здається, Рома точно вловив ідею аранжування і сьогодні я із задоволенням представляю вам "Кияночку" 2024,

– зазначив Гарик.

Гарик Кричевський – "Кияночка": дивіться відео онлайн

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