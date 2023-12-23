Поки достеменно не відомо, що саме стало причиною смерті літератора. Втім, є інформація, що чоловіка знайшли мертвим у його кімнаті.

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Помер Олександр Мокровольський

За словами Олександра Божка, перекладача знайшли мертвим у його кімнаті в Будинку творчості письменників в Ірпені під Києвом. За словами колеги, літератор останні роки жив на самоті. Зокрема, під час російської окупації.

Відомо, що виникли деякі труднощі з організацією поховання письменника, оскільки в НСПУ відсутня інформація про дочку Олександра, яка зараз проживає за кордоном.

У мережі шанувальники творчості Мокровольський висловлюють глибокі співчуття та діляться спогадами про нього.

Друзі, українська словесність зазнала тяжкої непоправної втрати. Помер Майстер — поет, перекладач-класик Олександр Мокровольський,

– написали на сторінці видавництва "Асролябія".

Творчий шлях Олександра Мокровольського