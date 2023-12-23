Поки достеменно не відомо, що саме стало причиною смерті літератора. Втім, є інформація, що чоловіка знайшли мертвим у його кімнаті.
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Помер Олександр Мокровольський
За словами Олександра Божка, перекладача знайшли мертвим у його кімнаті в Будинку творчості письменників в Ірпені під Києвом. За словами колеги, літератор останні роки жив на самоті. Зокрема, під час російської окупації.
Відомо, що виникли деякі труднощі з організацією поховання письменника, оскільки в НСПУ відсутня інформація про дочку Олександра, яка зараз проживає за кордоном.
У мережі шанувальники творчості Мокровольський висловлюють глибокі співчуття та діляться спогадами про нього.
Друзі, українська словесність зазнала тяжкої непоправної втрати. Помер Майстер — поет, перекладач-класик Олександр Мокровольський,
– написали на сторінці видавництва "Асролябія".
Творчий шлях Олександра Мокровольського
- Олександр – представник "класичної" української перекладацької школи, сформованої в 1970-х на основі журналу "Всесвіт" під керівництвом Дмитра Павличка.
- Як перекладач, Мокровольський володів англійською, іспанською, німецькою, французькою та італійською мовами.
- Він працював редактором у видавництві "Веселка". Також був перекладачем.
- У 1985 році Олександр адаптував для дітей "Гобіт" Дж. Р. Р. Толкіна, ставши першим, хто вжив слово "гобіт" в українському письменстві. До того ж він переклав "Володаря перснів" для видавництва "Школа" у 2002 році.
- Серед інших його перекладів – твори Гроссо, Шекспіра, Єйтса, Діккенса та інших.
- За свою роботу письменник отримав літературну премію імені Максима Рильського в 1999 році.
- 9 грудня Мокровольський ще брав участь у книжковому фестивалі Kyiv Book Weekend, представляючи свою нову книжку "Сонет проти імпеРеФії" – поетичну сатиру на Росію та філософську лірику у формі сонетів.