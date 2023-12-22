Власник концертної компанії, яка займалася виступами виконавиці, зник разом з усіма коштами. Тож поліція та юристи вже зайнялися цією справою.
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Співачка повинна була виступати в Миколаєві, Львові, Ужгороді, Харкові та Києві. Втім, ці концерти скасовується, оскільки концертна компанія, відповідальна за організацію виступів, виявилася шахрайською. Її власник Тарас Доненко, за словами артистки, зник зі всіма грошима й не виходить на зв'язок.
Концертна компанія Star Label, яка займалась організацією моїх концертів, виявилась шахрайською. Її власник Тарас Доненко абсолютно безвідповідальна людина. Його місцеперебування наразі невідоме. У зв'язку з цими обставинами, я змушена скасувати усі заплановані концерти,
– поділилася знаменитість.
Юристи та правоохоронні органи розпочали розслідування у цій справі.
"Зі сторони нашої команди ми докладемо максимум зусиль, щоб вирішити цю прикру ситуацію і змусити Тараса Доненко повернути усі кошти за квитки",
– підсумувала співачка.