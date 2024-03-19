Через тривалу відсутність Кейт Міддлтон на публіці, у мережі почали вигадувати різноманітні теорії, де може перебувати принцеса. Користувачі підозрювали в зраді принца Вільяма, а також припускали, що операція, яку перенесла Кетрін, не була успішною.

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У мережі з'явилось перше відео з Кейт Міддлтон

Принца і принцесу Уельську побачили під час походу по магазинах. Кейт Міддлтон прогулювалась біля фермерського магазину, одягнена у легінси та спортивний светр.

На ролику, який опублікували британські ЗМІ, принцеса має усміхнений і розслаблений вигляд. Ніщо не свідчить про ускладнення після операції.

Мені не здавалося, що вони приховують, ким вони є. Але вони не зовсім знали, як люди відреагують, тому що про їхнє місцеперебування накопичувалась інформація, і я мав відчуття, що вони просто хотіли швидше піти,

– розповів Нельсон Сілва, який зняв відео для преси.

Кейт Міддлтон з чоловіком на публіці: відео

Журналісти The Sun перед цим також повідомляли про прогулянку Кейт Міддлтон до фермерського магазину, але не надали фото- чи відеодоказів.

Що відомо про стан Кейт Міддлтон