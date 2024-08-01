Війна вплинула, – Злата Огнєвіч неочікувано розповіла про проблеми зі здоров'ям

Відома українська виконавиця Злата Огнєвіч вирішила пройти медичне обстеження. Тепер зірка поділилася результатами з підписниками.

Співачка зізналася, що вони невтішні. За словами Злати Огнєвіч, її самопочуття погіршилося, зокрема, через повномасштабну війну.

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Лікарі виявили в організмі знаменитості значне перевищення норми важких металів, зокрема ртуті. Співачка пов'язує це з постійними ракетними обстрілами України російськими військами. Як пояснила Огнєвіч, продукти розпаду збитих ракет і дронів осідають в організмах людей, завдаючи шкоди здоров'ю.

Мені здається, ми лише зараз починаємо розуміти й відчувати, як війна вплинула на наше здоров'я,

– зазначила артистка.

Злата Огнєвіч закликала своїх підписників також пройти медичне обстеження та серйозно поставитися до свого здоров'я в умовах війни.



Злата Огнєвіч розповіла про проблеми зі здоров'ям / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше Надя Дорофєєва зізналася, що страждає від періодичних нападів сильного головного болю з юності. Перший напад у співачки стався, коли їй було 19. Після ретельного медичного обстеження артистці вдалося встановити причини захворювання, проте ефективного лікування їй не запропонували.