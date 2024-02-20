Неприємна ситуація сталася, коли знаменитість приймала душ. За словами виконавиці, це був її найбільший страх під час гастролей. На жаль, він справдився і Злата дуже налякалася.

Не пропустіть Блогери Наталія Литвин та Олександр Куровський вперше стали батьками: фото з пологового

Злата Огнєвіч розповіла про нещасний інцидент

З'ясувалося, що на артистку впали скляні двері душової кабіни, коли вона приймала душ. Як розповіла виконавиця, вона боялася подивитися на себе в дзеркало, оскільки уламки пролітали поруч з її обличчям, а руки й ноги тепер в маленьких порізах. Водночас знаменитість вірить, що якась вища сила захистила її, бо, за словами Огнєвіч, ситуація могла бути набагато гіршою.

Я в шоковому стані. Мене досі всю трясе... Не бажаю нікому таке пережити, це дуже страшно, жахливо,

– зазначила співачка.



На Злату Огнєвіч впали скляні двері / Скриншот з інстаграм-сторіс



На Злату Огнєвіч впали скляні двері / Скриншот з інстаграм-сторіс

Злата Огнєвіч змінила імідж

Співачка показала нову зачіску. Вона вирішила відрізати своє довге волосся і зробила каре, проте залишила темний колір волосся. Виконавиця поділилася, що її зовнішня трансформація пов'язана з внутрішнім станом, проте вона не розкрила конкретних причин свого рішення.

"Час від часу залежно від періоду й обставин мого життя у мене відбуваються певні зміни. Вони пов'язані чи то з особистим життям, чи то з творчістю… І зараз я вирішила знову зробити щось кардинальне", – сказала тоді Злата.

Злата Огнєвіч змінила імідж / Скриншоти з інстаграм-сторіс