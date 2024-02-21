Це трапилося просто на подвір'ї будинку батька актора в Гостомелі. Ярослав зізнався, що переплутав сусіда з російським окупантом.
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Ярослав Шахторін ледь не застрелив сусіда
З'ясувалося, що початок повномасштабного вторгнення актор з родиною провів у Гостомелі. Так, вони з батьком прийняли рішення чергувати для охорони будинку та сім'ї. На перше чергування Ярослав пішов після чотирьох годин сну і саме в цей день трапився неприємний інцидент, який міг мати фатальні наслідки.
Сиджу, завиває сильний вітер, і раптом чую, як хтось ходить нашою верандою. Наче хтось з росіян переліз паркан і йде до будинку. Я вистрибую на центр двору, пересмикую запобіжник і думаю: все, зараз буду стріляти. На цих емоціях ледь не пульнув у сусіда,
– пригадав актор.
Зрештою, постійні артилерійські обстріли та вибухи змусили родину Шахторіна заховатися в підвалі.
"Рашистські "алігатори" робили обльоти щоранку й щовечора. Вони літали дуже низько, на висоті 4-5 метрів, і я горів бажанням подивитися, що це таке. Один раз я таки вийшов, і коли вони пролітали над будинком, зустрівся поглядом з вертолітником. Це було моторошно", – розповів артист.
Крім того, Ярослав поділився, що російські військові заходили до їхнього будинку.
Ярослав Шахторін
- Майбутній актор народився в Нікополі. Він ще в шкільні роки виявив свою пристрасть до акторської майстерності.
- Вже у 2015 році Ярослав вступив до Київського національного університету культури та мистецтв на факультет актора театру та кіно.
- Примітно, що Шахторін не лише актор, але й досвідчений каскадер, завдяки чому виконав численні трюкові ролі в таких популярних телесеріалах, як "Пелена", "Пес-3" та Ментівські війни".
- Крім того, він отримав головну роль у новій молодіжній мелодрамі "Новенька", а також зіграв у популярному серіалі "Жіночий лікар".