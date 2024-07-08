Зірка "Барбі" Марго Роббі вагітна первістком, – ЗМІ

Голлівудська акторка Марго Роббі вперше стане мамою. Зірка перебуває у шлюбі з режисером Томом Акерлі.

Новину про те, що Марго Роббі справді вагітна, підтверджують різні джерела. Крім того, акторка потрапила в об'єктив папараці.

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Марго Роббі зараз перебуває в Італії на відпочинку. Фотографи зазнімкували акторку, коли та сідала в човен зі своїм чоловіком. Вона одягнула білу укорочену футболку, що оголила округлий животик. Це спричинило ще більше чуток про вагітність зірки.

Утім, наразі ні представники Марго Роббі, ні представники Тома Акерлі, не коментують інформацію.

Стосунки Марго Роббі

Марго Роббі довгий час була вільною, та вже на зніманнях фільму "Французька сюїта" вона познайомилась з помічником режисера Томом Акерлі. Між ними зав'язалася дружба, а згодом в обох виникли романтичні почуття.

Через два роки Марго і Том таємно одружилися, а згодом заснували компанію LuckyChap Entertainment. Через деякий час зіркове подружжя припинило приховувати свої стосунки від преси.