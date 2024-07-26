Командування мене відпустило, – Жадан розповів, на якому літературному заході виступить

Сергій Жадан та спільнота жінок з бойовим досвідом Veteranka проведуть благодійний літературний вечір. Він відбудеться 3 серпня в Києві у театрі на Подолі.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець 13 бригади Нацгвардії України “Хартія” Сергій Жадан, додавши, що очікується одразу два виступи. Квитки ще залишилися, тому охочих закликають приходити.

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Чи почали українці менше донатити

Після літературних виступів 3 серпня, наступних заходів найближчим часом не планується. Тож є можливість долучитися до важливої події. За словами Жадана, рух Veteranka роблять дуже багато корисного, тому варто їх підтримати.

Вони запропонували долучитися до збору на потреби медичних служб двох бригад – 92-та 13-ї бригади НГУ "Хартія". Це ми узгодили з командуванням, командування мене відпустило, тому ми й проводимо виступи,

– додав Жадан.

Спільно з рухом Veteranka уже проводилися спільні виступи в театрі на Подолі. Тоді кошти збирали на бронежилети для жінок, адже зрозуміло, що там інші запити, інша вага й ці потреби варто закривати.

Багато українців не перестали донатити, а почали робити це адресно, тобто тим, кого вони знають особисто. Звісно, це також є волонтерством й воно будується на довірі. Якщо ти довіряєш, то навіть не виникає питань, чи варто донатити,

– наголосив Сергій Жадан.

Українці далі підтримують свою армію, жертвують кошти, але ці потоки трохи перерозподілилися. Зборів також не стало менше, просто вони стали локальними.

"Зараз у нас теж починається великий збір, подивимося, як він піде, тому що війна триває. Запити не зменшуються, а ведення бойових дій потребує величезних коштів. Тож дуже важливою є залученість кожного з нас", – підсумував Сергій Жадан.