Втім, це так і залишилося мрією для першої леді. Зараз вона активно бере участь в офіційних церемоніях і державних заходах, а також підтримує дипломатичні відносини з дружинами інших світових лідерів, відіграючи важливу роль у формуванні іміджу країни.

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Ким Олена Зеленська мріяла стати в юності

Перша леді пригадала, що в школі хотіла бути стюардесою.

Здавалося, що це така романтична професія – у них форма, і вони ходять у літаках, такі чудові,

– зазначила дружина президента.

В університеті вона навчалася на будівельника, а потім я працювала на телебаченні, де була сценаристкою гумористичних програм та редакторкою. Водночас перше леді зізналася, що ніколи не мріяла бути дружиною президента.

Мені здається, що мало хто про це мріє,

– підкреслила Олена Зеленська.

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