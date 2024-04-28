Так, Сергій показався на публіці з піарницею Юліаною. Лише нещодавно в мережі бурхливо обговорювали їхній можливий роман. Водночас позитив відвідав виступ Пивоварова з хореографинею Юлією Сахневич, з якою раніше брав участь в "Танцях з зірками".
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Як Танчинець та Позитив проводили час на концерті Пивоварова
Журналісти ТЕТ відвідали концерт Артема Пивоварова. В об'єктиви їхніх камер потрапили Сергій Танчинець з Юліаною, які в залі слухали виконання виконавця. У холі вони також заскочили Позитива з Юлією Сахневич, партнеркою співака на "Танцях з зірками".
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Що відомо про можливі романи артистів
- Після розлучення Сергія Танчинця з'явилися припущення про його нібито таємні стосунки з піар-директоркою Юліаною. Підігріли ці чутки нові фото співака та його піарниці. Зокрема, нещодавно вони висловили фото, де обіймаються та прогулюються Одесою, тримаючись за руки. На тлі цих чуток виконавець заявив, що кохана завжди поруч, хоча вирішив не розголошувати її особу
- У квітні 2021 року Позитив розірвав 13-річні стосунки з Анною Андрійчук і з того часу, за чутками, зустрічається з новою жінкою – Юлією Сахневич. Хоча співак офіційно не підтверджував їхні стосунки, він також не спростовував припущення фанів. Водночас він заявляв, що вже готовий до сім'ї та дітей.