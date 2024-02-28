Крім того, з'ясувалося, що в інфлюенсерки виникли деякі проблеми з візою. Як наслідок вона заявила, що застрягне без права виїзду з США на "фіг зна скільки".

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Аліна Шаманська не може виїхати з США до України

Блогерка з нетерпінням чекала на поїздку, яка мала розпочатися 28 лютого. У Києві вона планувала відзняти декілька випусків свого подкасту, відсвяткувати з друзями день народження, пройти медичне обстеження, а також зняти рекламні інтеграції. Втім, за словами Аліни, "певні обставини" не дали цього зробити.

Моя омріяна поїздка скасована на невизначений термін. Мій стан важко описати,

– поділилася Шаманська.

Вона додала, що буде переоформлювати тип своєї візи. Річ у тім, що Аліна мала туристична віза за якою вона була зобов'язана виїжджати з країни кожні шість місяців. Оскільки цього не сталося, то Шаманська повинна подати заяву на отримання нового типу візи.

Ця процедура може зайняти від 5-6 місяців до декількох років. Покидати територію США в період оформлення – заборонено. Тобто я застрягну без права виїзду на фіг зна скільки… Плюс це дорого,

– наголосила інфлюенсерка.

Шаманська також поділилася, що сильно сумує за Києвом, втім не може повернутися в Україну на завжди і підкреслила, що війна не є основною перешкодою, що заважають їй та синові Артуру поїхати назад у Київ.

Де живе Аліна Шаманська