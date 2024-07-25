Для мене це жахлива трагедія, – MELOVIN зі щемом висловився про вбивство Ірини Фаріон

Ввечері 19 липня у Львові було скоєно замах на життя відомої української мовознавиці Ірини Фаріон. Врятувати її не вдалося. Багато відомих особистостей висловили свої співчуття та прокоментували цю подію, серед них – популярний український MELOVIN.

Артист назвав цю подію "жахливою трагедією" та зазначив, що війна внесла багато корективів у життя українців. Також він висловився про свій новий перформанс, де наприкінці йому у спину поцілив "постріл".

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MELOVIN переконаний, що Ірина Фаріон "зацінила б" його виступ.

Війна внесла багато корективів. Так само, наприклад, як і смерть Ірини Фаріон. Для мене це жахлива трагедія. Що про свободу?,

– наголосив співак.

У контексті цієї трагедії MELOVIN також розповів про свій резонансний виступ на фестивалі Atlas United 2024. Під час презентації нового треку "Вбиваєш мене" артист влаштував драматичний перформанс, імітуючи поранення від пострілу. Цей жест мав на меті привернути увагу до проблеми українських військових та цивільних, які перебувають у російському полоні.

Мені було страшно робити постріл під час перфомансу. Я дуже за це переживав, що це може мати якийсь дивний вигляд. А потім посидів, подумав з командою і зрозумів, що до цього треба ставитися, як насамперед до перфомансу, до можливості нагадати людям посеред перфомансу важливий меседж. І я абсолютно впевнений, що Ірина Дмитрівна просто зацінила б це, тому що це можливість, власне,

– додав співак.

Тим часом правоохоронні органи повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. За даними OSINT-дослідників, це 18-річний мешканець Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко.