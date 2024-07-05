Збирав мільйонні перегляди на ютубі: де зараз Юрій Каплан, більш відомий як Валентин Стрикало

Музиканта добре пам'ятають із тих часів, коли він тролив зірок у відео. Однак після піку слави Юрій зник з інформаційного простору.

Співак, поет і композитор народився в 1988 році в Запоріжжі. Закінчив місцевий ліцей, а потім переїхав до Києва, щоб вступити до столичного Національного Економічного Університету імені Вадима Гетьмана на факультет міжнародної економіки та менеджменту. Як починалась слава Валентина Стрикала та куди зник улюбленець аудиторії – далі в матеріалі Show 24.

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Шлях до слави та творчість

У 2008 році Юрій виклав свій перший ролик на платформу ютубу. Це було відеозвернення до російського співака В'ячеслава Малежика. Хлопець надихнувся схожим відео від студії My Duck’s Vision, де Сем Нікель записав звернення до того самого виконавця.

Тоді ж і з'явився сценічний образ Валентина Стрикала із видуманого села Бурильцеве на Житомирщині.

Коли юнак побачив, що подібний контент подобається аудиторії та починає збирати перегляди, він вирішив продовжувати рухатись у цьому напрямку. Зокрема, Стрикало записав звернення до Тіматі, Білана, Сергія Звєрєва, а також не оминув українських артистів – Потапа і Настю Каменських.

Звернення до Потапа і Насті Каменських: дивіться відео онлайн

На ютубі це відео зібрало 1,4 мільйона переглядів.

У 2010 році Каплан створює гурт "Валентин Стрикало", а за два роки команда випустила дебютний альбом під назвою "Змирись та розслабся!".

Зазначимо, що окрім згаданого гурту, Юрій мав й інші музичні проєкти: InShe та "Водичка-Пузырьки". Колектив активно гастролював Україною, Росією та іншими колишніми радянськими країнами. Під час існування гурту "Валентин Стрикало" помінялось дуже багато музикантів. У 2019 році Каплан оголосив про розпуск групи. Зазначимо, що пісні виконувались російською мовою.

12 років тому команда надала друге дихання пісні "Наше лето", яка зібрала на ютубі 54 мільйони переглядів.

Валентин Стрикало – Наше лето: дивіться відео онлайн

Громадянська позиція та де зараз Юрій Каплан

Під час Революції Гідності музикант у соцмережах написав, що регіонали влаштують жах у країні, якщо Майдан провалиться. Тоді в Росії почали скасовувати концерти "Валентина Стрикала", ймовірно, через таку позицію.

Однак згодом навіть після окупації Криму та початку війни на Донбасі гурт продовжив виступати в країні-агресорці та брав участь у різних фестивалях.

З початком повномасштабного вторгнення Юрій активно ділиться кадрами наслідків російських обстрілів, постійно долучається до зборів на потреби ЗСУ. До прикладу, наприкінці 2023 року Каплан виставив свою гітару Fender Mustang 1996 року на розіграш, щоб зібрати кошти для фонду "Повернись живим". У планах було зібрати 400 тисяч гривень, а в результаті вдалось виручити понад 1,5 мільйона гривень.

Такий вигляд має інстаграм-сторінка Юрія Каплана / Скриншот з інстаграму

Також у 2023 році Юрій опублікував 3 архівні пісні з 2007 – 2008 року колишнього колективу InShe, а кошти з монетизації пообіцяв віддати фонду "Повернись живим".

InShe – Бувай: слухайте онлайн

Варто зазначити, що молодший брат Каплана став ведучим "Телебачення Торонто" в англомовних випусках і веде блог у соцмережі Х (колишній твітер).